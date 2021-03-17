الجيش اليمني: حققنا انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوب وجنوب شرق محافظة تعز.

وقال نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية، إن قوات الجيش حققت تقدماً في الأحكوم والمفاليس شمال لحج وجنوب تعز، كما حققت تقدماً في جبهة الشقب، جنوب شرق تعز، وصولاً إلى حبور وتلة الصالحين.

وأكد العقيد البحر أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة وسط تقدم متسارع للجيش وانهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من المواقع الاستراتيجية غربي محافظة تعز، حيث سيطرت أمس الثلاثاء على جبل الصراهم الاستراتيجي، وجبل شرف العنين وتباب الجبيرية والصفراء والمشبك، والاقحاف، في مديرية جبل حبشي غربي تعز.