مجلس الأمن يجتمع الجمعة للتصويت على مشروع قرار روسي

قال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ومن المرجح أن يجتمع مجلس الأمن صباح الجمعة.

ويتضمن مشروع القرار المقدم من موسكو، من بين أمور أخرى، مطالبة مجلس الأمن بإدانة الهجمات على المدنيين والدعوة إلى "وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض".

وكان من المقرر عقد الاجتماع في البداية اليوم الخميس. وقال مصدر في مجلس الأمن أيضا إن موسكو قد تؤجل التصويت أكثر.

ويبدو من المؤكد أن روسيا لن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لتمرير القرار. وبخلاف ذلك، يمكن للأعضاء الدائمين مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أيضا استخدام حق النقض (الفيتو).