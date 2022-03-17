بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، عن إصابة نجمه الفرنسي، بنيامين بافارد بفيروس كورونا المستجد.

وقال بايرن ميونخ في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بنيامين بافارد، الظهير الأيمن بالفريق، ثبت إصابته بفيروس كورونا، اللاعب بخير ودخل في عزله انفرادية".

ويخضع بافار للعزل المنزلي وفقًا للبروتوكول الطبي، وسيفتقد بايرن نجمه لنحو أسبوعين على الأقل.

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونيخ ضد يونيون برلين، يوم السبت المقبل على ستاد آليانز آرينا، في منافسات الأسبوع 27 من مسابقة الدوري الألماني. بافارد كان ضمن قائمة فرنسا استعدادًا لمباراتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا الوديتين، خلال فترة التوقف الدولي المقبل في شهر مارس الجاري.