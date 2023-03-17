المبعوث الأممي يبحث مع مراقبي هدنة ليبيا خطوات انسحاب المرتزقة

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مع مراقبي اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، الجمعة، الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في تونس بين مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين وباتيلي وفق ما نشر المبعوث الأممي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وناقش المجتمعون، بحسب باتيلي، "الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والتي من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وتابع: "أثنيت على المراقبين لتحليهم بالمسؤولية واحترامهم لسيادة ليبيا".

كان باتيلي اجتمع في تونس الخميس، "بلجان التواصل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الإفريقي بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

وقال باتيلي إن الاجتماع جاء "تماشياً مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة"، مشيرا إلى أن "آلية تبادل المعلومات ستساهم في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023".

من جهتها، أعلنت البعثة الأممية، الجمعة، عن نتائج اجتماع آخر عقد الخميس في تونس لمجموعة العمل الأمنية الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين ممثلة في سفراء بريطانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أن ذلك جرى بحضور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ومشاركة الفريق محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي بغرب البلاد والفريق عبد الرازق الناظوري نظيره في الشرق.

وناقش الاجتماع دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية.

وتعقد لجنة (5+5) التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في الشرق الليبي و5 من الغرب منذ عامين حوارات لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر 2020.

كما تقود الأمم المتحدة، على المستوى السياسي، جهود تسوية سياسية لإيصال ليبيا إلى الانتخابات التي تعذر اجراؤها العام الماضي.