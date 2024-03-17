السعودية تقرر منع تكرار العمرة في رمضان لتخفيف الازدحام

قررت المملكة العربية السعودية منع تكرار العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان لتخفيف الازدحام.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها اليوم الأحد "أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك لتخفيف الازدحام خلال شهر رمضان المبارك"، منوهة بأن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.



ونوهت الوزارة في بيان لها بأن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام وإتاحة الفرصة للآخرين والتعاون على التنظيم والتيسير على المسلمين.



وقالت منصة "نسك" في حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية تظهر رسالة مفادها "فشل إصدار التصريح لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان".



كانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة منصة "نسك" عام 2022 لتتيح للمسلمين من جميع أنحاء العالم تجربة سفر سهلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتساعد على تبسيط رحلة الحج والعمرة والحصول على العديد من الخدمات عن بعد.



وكان وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، أعلن أن "أعداد المعتمرين وصل إلى 55ر13 مليون معتمر خلال موسم رمضان العام الماضي وذلك بفضل التسهيلات المقدمة وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة، حيث يقدّر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%".



ووضعت الحكومة السعودية خطة لرفع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر، و4ر5 مليون حاج في 2030.