تولوكا يتوج ببطولة الدوري المكسيكي للمرة الثانية على التوالي

فاز تولوكا على فريق أونال تيجريس بنتيجة 9 / 8 بركلات الترجيح، ليتوج بلقب الدوري المكسيكي، ويصبح خامس فريق يحقق اللقب مرتين متتاليتين منذ عام 1996.

وتقدم الضيوف بهدف سجله فرناندو جورياران في الدقيقة 12، لكن الجناح البرازيلي هيلينيو سجل التعادل في الدقيقة 41، قبل أن يمنح المهاجم البرتغالي باولينيو التقدم لتولوكا في الدقيقة 52.

ولجأ الفريقان لوقت إضافي بعد التعادل 2 / 2 في مجموع المباراتين.

وكان تيجريس أونال فاز ذهابا بهدف سجله أنخيل كوريا، جناح أتلتيكو مدريد السابق.

وانضم تولوكا إلى أندية بوماس وليون وأطلس وأمريكا في تحقيق اللقب مرتين متتاليتين منذ عام 1996، عندما بدأ الدوري يقام بنظام البطولتين كل عام.

ورفع تولوكا رصيده إلى 12 لقبًا ليتساوى مع تشيفاز كثاني أكثر الفرق تتتويج، بينما يعتلي القائمة كلوب أمريكا بـ 16 لقبًا.

كما حقق المدير الفني لتولوكا، أنطونيو محمد، لقب الدوري المكسيكي للمرة الخامسة، ويحتاج إلى لقبين فقط لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم إجناسيو تريليس وريكاردو فيريتي.

وفي ركلات الترجيح، سجل أليكسيس فيجا الركلتين الأولى والثانية عشرة لتولوكا، وذلك بعد ماراثون امتد 24 ركلة، وأنهى فيجا سلسلة من خمس ركلات ضائعة متتالية، بواقع ثلاث منها لتيجريس واثنتان لتولوكا، ليمنح فريقه الفوز واللقب.