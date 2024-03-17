قوات خاصة تتدرب على مكافحة الإرهاب قبل يورو 2024 في ألمانيا

أجرت وحدات خاصة من الشرطة والجيش وأجهزة الإنقاذ من ألمانيا والنمسا، تدريبات على مدى يومين لمكافحة الإرهاب في جنوبي ألمانيا استعدادا لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي ستٌقام هذا الصيف.

وقال وزير الداخلية البافاري يواكيم هيرمان، اليوم الأحد، في سولزباخ – روزنبرج، بينما كان يتابع المرحلة النهائية من تدريبات مكافحة الإرهاب 2024: "علينا دائما أن نأخذ في الاعتبار شيئا نأمل جميعا ألا يحدث أبدا".

وذكر هيرمان أنه لا توجد حتى الآن تهديدات إرهابية محددة لهذا الحدث، الذي يقام في أنحاء البلاد في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن السيناريوهات المفترضة شملت محاولة إطلاق طائرة مسيرة محملة بمتفجرات على حشد، وإطلاق قناص أعيرة نارية على قوات الأمن من سطح أحد المباني، ومهاجم يحمل سكينا في مبنى فر إليه مشجعون.

وشملت سيناريوهات أخرى إطلاق نار في محطة مترو واحتجاز رهائن في مبنى مؤسسة إعلامية، وكذلك كيفية التعامل مع هجوم كيميائي أو بيولوجي أو نووي.

وأجريت التدريبات بشكل رئيسي في ساحات تدريب تابعة للشرطة والجيش في نورمبرج، وروث وسولزباخ- روزنبرج، وأمبرج، وجميعها في ولاية بافاريا.

وأضاف هيرمان أن الوحدات أظهرت بشكل مثير للإعجاب أنها مجهزة معا لمجموعة واسعة من التهديدات.

ويُذكر أن آخر مناورة من هذا النوع قد أُجريت في ولاية شليزفيج هولشتاين الواقعة شمال غربي ألمانيا قبل 12 عاما.