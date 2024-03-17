الأقصر تحتفل بذكرى تأسيس الأزهر الشريف

احتفلت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، باليوم السنوي للأزهر الشريف الذي يواكب تأسيس الجامع الأزهر في 7 رمضان 361 هجرية و972 ميلادية.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت في قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر نائبا عن المحافظ، وقيادات الأزهر الشريف من معاهد وجامعة والأوقاف.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم أعقبها كلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تقدم فيها بالتهنئة لجميع الحضور بشهر رمضان المبارك.

وألقى الشيخ عمر سيد أبو خليل، مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، كلمة تحت عنوان "دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم"، مهنئاً شيخ الأزهر بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأوضح أبو خليل، دور الأزهر الشريف الذي لم يكتسب عظمته من قدمه فقط بل اكتسب مكانته من خلال منهجه الوسطي ودوره الفكري والاجتماعي والسلوكي الصحيح.

وأكد أبو خليل أن الأزهر الشريف مقصداً لطلبة العلم من كافة أنحاء العالم، كما أكد أن الاحتفالية تعقد كل عام في هذا اليوم الذى يواكب تأسيس وافتتاح الجامع الأزهر أحد أهم معاقل العلم والعلماء وقبلة الطلاب من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف حرص على تطوير منظومته العلمية ومواكبة التطور العلمي في المناهج التى تدرس به وتزويد الطلاب بالأزهر بالعلوم العلمية والأدبية والفنية وتخريج طالب على خلق وعلم ودين.