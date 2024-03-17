السيسي: مصر والاتحاد الأوروبي نجحا في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الشراكة الثنائية

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة القادة الأوروبيين إلى القاهرة تأتي وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية، وعلاقة القاهرة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، بقصر الاتحادية مساء الأحد.

وأضاف الرئيس، أن «الزيارة مثلت مرحلة شديدة الأهمية بين مصر والاتحاد الأوروبي»، مؤكدًا نجاح الجانبين في تحقيق نقلة نوعية في الشراكة الثنائية.

واستشهد بالتوقيع منذ قليل على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون لتحقيق المصالح المشتركة.

وتستضيف القاهرة، قمة مصرية أوروبية، تشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

واستقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

وعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.