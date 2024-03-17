49 محتجزا ينتظرون المحاكمة العاجلة بعد عمليات تخريب في جامعة أرسطو بمدينة سالونيكا اليونانية

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أدت عملية منسقة للشرطة، إلى اعتقال 49 شخصا، بعد ظهر أمس السبت، في أعقاب تقارير بشأن عمليات تخريب، في جامعة "ارسطو"، في مدينة "سالونيكا" اليونانية.

وسيبقى المعتقلون، رهن الاحتجاز لدى الشرطة؛ لإجراء محاكمة عاجلة غدا الاثنين، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وخضع المعتقلون وهم 31 رجلا و18 امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 عاما، لحراسة مشددة.

ويواجهون اتهامات بعرقلة سير العدالة، بالإضافة إلى اتهامات إضافية تتعلق بعدم الانصياع لأمر قانوني، حيث رفض 48 منهم فحص بصمات أصابعهم.

وتمت مصادرة أشياء مختلفة، بما في ذلك هراوات خشبية وأقنعة وعبوات حارقة. وتم رفع قضية منفصلة لانتهاك قوانين الأسلحة والمتفجرات.

وخارج المحاكم، تجمعت حشود، تضامنا مع المعتقلين، مرددين هتافات.

وتجري مديرية شرطة "سالونيكا" المزيد من التحقيقات.