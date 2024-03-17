 هشام الجندي ينفي الاستيلاء على مليون يورو من رئاسة اتحاد الشطرنج.. تفاصيل - بوابة الشروق
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هشام الجندي ينفي الاستيلاء على مليون يورو من رئاسة اتحاد الشطرنج.. تفاصيل

محمد ثابت
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 1:17 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 1:17 ص

نفى هشام الجندي، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج، الاتهامات الموجهة إليه، بالاستيلاء على مليون يورو اشتراكات اللاعبين.

قال هشام الجندي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد  »:" اتحاد الشطرنج يحصل على دعم 300 ألف جنيها من وزارة الشباب والرياضة سنويا وهذا يكفي مرتبات الموظفين فقط".

أضاف:" أدخلنا 7 ملايين جنيها لخزينة اتحاد الشطرنج لأول مرة في التاريخ نظير استضافة عدد من البطولات الكبرى".

أشار:" 360 ألف يورو هو إجمالي قيمة الـ 5 وفود التي اعتذرت عن المشاركة في بطولة العالم للناشئين في أكتوبر الماضي، ورفضنا إعادة الأموال الخاصة بالـ 5 وفود المعتذرة بسبب عدم وجود لائحة من الاتحاد الدولي تجبرنا على ذلك".

أوضح:" وافقنا على إعادة 25% من قيمة مصاريف الـ 5 وفود المعتذرة رغم أنها بأثر رجعي ولكن الاتحاد الدولي طلب الحصول على 100% ".

أكمل:" طالبت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بإرسال جواب رسمي يطالبنا بإرسال قيمة الأموال بالكامل الخاصة بالوفود المعتذرة، وتقدمت بالإستقالة من منصبي رافضا ابتزاز الاتحاد الدولي للشطرنج".

أتم:" تواجدت لجنة من وزارة الرياضة يوم الأربعاء وقامت بتغيير كالون الاتحاد دون اخطارنا وسلمت الاتحاد إلى لجنة أخرى، وقادر على مواجهة أي شخص يتهمني بأي إتهام خاص باتحاد الشطرنج ، ولم يثبت أي مخالفة ضدي بشأن المخالفات والبلاغات التي تم تقديمها إلى النائب العام".


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