الحكومة الكورية الجنوبية تضخ تريليوني وون في بنك التنمية الكوري

ذكر مسئولون، أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم ضخ حوالي تريليوني وون (1.51 مليار دولار أمريكي)، في بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة، للمساعدة في تعزيز سلامة رأس المال، المطلوب لتمويل الشركات.

وأضاف المسئولون، المطلعون على المسألة، أن وزارة الاقتصاد والمالية ولجنة الخدمات المالية، في خضم الانتهاء من عملية توفير الأموال لبنك التنمية بحلول نهاية هذا الشهر، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وتابع المسئولون، أنه سيتم توفير الأموال، من خلال تحويل الأسهم المملوكة للحكومة، في بعض الشركات العامة، إلى البنك.

وقال مسئول: "لدينا العديد من خطط التمويل، التي سيتم تنفيذها من خلال البنك".

وأضاف: "الاستثمار سيعزز القدرة الرأسمالية".