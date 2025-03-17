أمريكا تواصل هجماتها ضد ميليشيا الحوثي في اليمن

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قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران.

ولم تقدم القيادة المركزية الأمريكية مزيدا من التفاصيل، لكنها نشرت مقطع فيديو على موقع "إكس" لإقلاع طائرات عسكرية.

وقال المنشور: "تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران".

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تسيطر عليها الميليشيات في اليمن بوقوع غارتين جويتين في وقت مبكر من اليوم الاثنين في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومترا عن العاصمة صنعاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر يوم السبت الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في عدة محافظات يمنية بما في ذلك صنعاء ومعقل الميليشيا في صعدة في أقصى شمال البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال ترامب إن الضربات الجوية استهدفت قواعد وقيادات ومواقع دفاع صاروخي تابعة للحوثيين من أجل حماية الملاحة الأمريكية في المنطقة واستعادة حرية الملاحة.

ومنذ بدء الصراع في قطاع غزة في أكتوبر 2023، هاجمت ميليشيا الحوثي مرارا وتكرارا إسرائيل والسفن التجارية الدولية دعما لحليفتها حركة حماس الفلسطينية.

وردا على ذلك، هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا مرارا وتكرارا أهدافا حوثية في اليمن.

وأوقف الحوثيون هجماتهم بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير.

وحذرت الجماعة اليمنية في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنها ستستأنف هجماتها على السفن الإسرائيلية ما لم تتراجع إسرائيل عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.