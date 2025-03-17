 عادل إمام ضيف شرف الموسم التاسع من كأس إنرجي الدراما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عادل إمام ضيف شرف الموسم التاسع من كأس إنرجي الدراما


نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 2:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 2:07 ص

أعلنت محطة راديو إنرجي 92.1 اختيار الزعيم عادل إمام ضيف شرف الموسم التاسع من "كأس إنرجي للدراما" مع محمد طارق أضا.

يشهد الموسم التاسع، الذي انطلق بالتزامن مع الموسم الرمضاني 2025، إضافة مسابقات جديدة لمواكبة زيادة مسلسلات الـ 15 حلقة، موزعة بين الجزأين الأول والثاني من رمضان.

تم استحداث جوائز جديدة، منها: أفضل مسلسل 30 حلقة، أفضل مسلسل 15 حلقة للنصف الأول، وتقييم منفصل للنصف الثاني، إضافة إلى أفضل مسلسل غير ناطق باللهجة المصرية.

ونظرًا للإقبال الكبير على الأعمال العربية والخليجية، قررت إدارة "إنرجي" إدراج مسابقة للمسلسلات غير المصرية ضمن الاستفتاء الذي يتيح للجمهور اختيار نجومهم وأعمالهم المفضلة طوال الموسم.

يُذاع برنامج "كأس إنرجي للدراما" يوميًا طوال شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا، ويتم تقييم المسلسلات من خلال لجنة تحكيم من النقاد.

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