قالت الفنانة شذى حسون، إن الفنانة بسمة بوسيل إنسانة لطيفة تمتلك صوتا جميلا، مواصلة: "مشافتش كتير في الحياة، انتقلت من مرحلة ستار أكاديمي إلى زوجة لفنان كبير وحياة عائلية وأولادها، وكانت حياتها سهلة ومرتبة ومنظمة، وبالتالي، فإنها لم تتعرض لتخبطات كثيرة في حياتها بصرف النظر عن بعض الأمور العائلية".

وأضافت في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لا أشعر بأن بسمة بوسيل تمتلك خبرة في الحياة، وهو ما يجعلها تتعرض لسوء الفهم في بعض الأحيان، لكني أشعر بأنها فنانة موهوبة".

وتابعت: "بالنسبة لأزمتها الأخيرة، فقد تابعت رد الفعل على كلامها ضد تامر حسني، وأقول إن كلامها صدر من امرأة غاضبة، وهذا شيء طبيعي قد يحدث لكل امرأة شعرت بالراحة أمام المذيع وقالت له كل ما تريده، وطلعت اللي في قلبها، وتعرضت لهجوم كبير، وأعتقد أن هذا الأمر عادي".