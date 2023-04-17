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3 شركات أمريكية كبرى تدرس طرح سندات عالية التصنيف للبيع اليوم

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 5:55 م

قالت مصادر مطلعة إن شركات أمريكية تقريبا تدرس بيع كمية جديدة من السندات عالية التصنيف الائتماني في السوق الرئيسية اليوم الاثنين. ولم تكشف المصادر عن اسماء الشركات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السؤال الأكبر هذا الأسبوع يتعلق بحجم طروحات السندات التي يمكن أن يطرحها القطاع المصرفي، حيث يأتي في مقدمة المرشحين للطرح بنوك سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو التي ستعلن نتائجها ربع السنوية يوم الجمعة المقبل. في حين يعلن بنكا بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس نتائجهما ربع السنوية الثلاثاء المقبل، يليهما بنك مورجان ستانلي في اليوم التالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من بين البنوك الأمريكية الستة الكبرى، طرح بنكا مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا سندات في السوق الأولية أثناء موسم إعلان النتائج ربع السنوية الماضي، حيث باعا معا سندات قيمتها 9 مليارات دولار.

يأتي ذلك في حين تبدو أوضاع السوق المالية مواتية للطروحات مع تباين أداء العقود الآجلة للأوراق المالية وارتفاع طفيف للعائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ العائد على السندات ذات العامين 14ر4% وعلى السندات العشرية 54ر3%.

ووصل إجمالي قيمة طروحات سندات الشركات الأمريكية منذ بداية الشهر الحالي إلى 20 مليار دولار وهو ما يعادل 20% فقط من تقديرات المحللين لقيمة الطروحات خلال الشهر كله، وتبلغ 100 مليار دولار. وكانت قيمة الطروحات خلال تلك الفترة من الشهر في العام الماضي 7ر42 مليار دولار.


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