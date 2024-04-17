اتحاد الغرف التجارية: هناك انخفاضات في أسعار السلع تتراوح بين 15 و30%

انخفاض أسعار السلع أحمد علاء قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ هناك انخفاضات في الأسعار تتراوح بين 15 و30%.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن ما تحقق في الفترة الماضية سواء صفقة رأس الحكمة أو البرنامج مع صندوق النقد الدولي أو الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أمر مهم للاقتصاد في المجمل.

وأوضح أن ما يهم المواطن هو أن يجد السلع في مستويات سعرية معقولة وفي حدود قدرته على شرائها، مشيرا إلى عقد أكثر من 50 اجتماعًا مع رئيس الحكومة ووزراء التموين والتجارية الداخلية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي بجانب اجتماعات مستمرة مع اتحاد الصناعات.

وذكر أن الهدف من الجهود التي بُذلت كان إيصال نتائج الإصلاح الاقتصادي إلى المواطن البسيط، موضحا أن هناك خمس أو ست شركات تتحكم في 70% من حجم السوق في كل سلعة أساسية.

وأكد أنه من السهل جمع هذه الشركات والتوافق معها بما يدفع إلى انخفاض الأسعار بشكل ملموس.

وأضاف أنّ السلع المعروضة حاليا مُسعَّرة بالسعر القديم، فيما الهدف من الجهود المبذولة أن يشعر المواطن سريعا بالأثر في انخفاض الأسعار.