ميلانوفيتش وبلينكوفيتش يتنافسان في الانتخابات البرلمانية في كرواتيا

من المقرر أن تجري كرواتيا انتخابات برلمانية اليوم الأربعاء في سباق تطغى عليه منافسة قوية بين الرئيس زوران ميلانوفيتش، وهو ديمقراطي اشتراكي صديق لموسكو، ورئيس الوزراء المحافظ أندريه بلينكوفيتش.

ووضعت أحدث استطلاعات الرأي حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ بزعامة بلينكوفيتش متقدما على الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكرواتي المعارض.

وأصدر ميلانوفيتش إعلانا مفاجئا قبل شهر من الانتخابات بأنه سيسعى لمنصب رئيس الوزراء كرئيس للحزب الديمقراطي الاجتماعي. وكان قد أدلى بتصريحات يمينية شعبوية ومؤيدة للكرملين أثناء توليه الرئاسة.

وكان من المقرر أن يتوجه الناخبون في كرواتيا إلى صناديق الاقتراع في الخريف, إلا أن مراقبين يعتقدون أن بلينكوفيتش، الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة فقط في البرلمان قبل حله في مارس، أراد أن تمنع الانتخابات المبكرة خطر حدوث انخفاض آخر في شعبيته.

وتعرض لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة بسبب سياساته الإعلامية والقضائية، حيث لم تدعمه سوى أغلبية ضئيلة من المشرعين.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) أمام اللناخبين الذين يحق لهم التصويت البالغ عددهم 7ر3 مليون ناخب في البلاد ومن المقرر أن تغلق في الساعة 7 مساء.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق من المساء.