ضياء رشوان: طلب نتنياهو نزع السلاح بالمفاوضات إقرار بفشل عسكري كامل استمر عاما ونصف

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق والمحلل السياسي، إن جوهر التفاوض الحالي حول الهدنة في غزة يدور حول مطلبين أساسيين، المطلب الإسرائيلي بالإفراج عن جميع المحتجزين، والمطلب الفلسطيني بوقف العدوان والحرب بشكل نهائي ودائم.

وأوضح خلال تصريحات لـ «Extra News»أن إسرائيل، «كعادتها وبمساندة أمريكية»، تراجعت عن اتفاق 17 يناير الماضي الذي كان ينص على الانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن مفاوضات وقف الحرب نهائيا والإفراج عن جميع الأسرى، مشددا أن «الجانب الفلسطيني لم ولن يتنازل عن مبدأ إيقاف الحرب الدائم».

وأشار إلى أن المقترحات الحالية، تتضمن فترة هدنة 70 يوما على أن يجري خلالها الإفراج عن دفعات من الأسرى، وبنفس الوقت تجري مفاوضات للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولفت إلى أن تقديرات المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لدى المقاومة حوالي 26 أسيرا، والقتلى نحو 30 إلى 32، بإجمالي يتراوح بين 56 لـ 57 أسيرا، مؤكدا أن «المقاومة لن تسلم كل الأسرى إلا باتفاق مضمون من الولايات المتحدة الأمريكية، أو بموافقة إسرائيلية صريحة موقعة بإيقاف دائم لوقف إطلاق النار».

وأوضح أن آلية الـ 70 يوما المقترحة، تتضمن وقفا لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات، وإجراء مفاوضات بشأن الوقف النهائي للحرب، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يعلم أن الإيقاف النهائي هو الانتحار السياسي بالنسبة له».

ونوه إلى تزايد الضغوط الداخلية على نتنياهو لوقف الحرب، مشيرا إلى جمع 110 آلاف توقيع حتى عصر الأربعاء من شخصيات إسرائيلية، بينهم رجال مخابرات وضباط وجنود احتياط، تطالبه بوقف الحرب، واصفا ذلك بأنه «نوع من شبه التمرد» الذي لم تشهده إسرائيل من قبل.

واعتبر أن شرط نتنياهو «التعجيزي» بنزع سلاح المقاومة، يحمل إقرارا بالفشل العسكري الكامل، متسائلا: «إسرائيل تحارب من سنة ونصف بأقصى وأشد أنواع السلاح ولم تقض على سلاح حماس.. كيف تلجأ الآن إلى شرط سياسي على مائدة المفاوضات وتريد نزع السلاح الذي لم تسطع أن تنزعه بالجيش المدعم بكل أنواع السلاح الأمريكي.. هذا إقرار بالفشل العسكري الكامل لإسرائيل».