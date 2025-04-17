يستعد الفنان الأمريكي المعروف جايسون موما لطرح أحدث مسلسلاته الدرامية The chief of war أو سيد الحرب عبر منصة Apple TV بداية من أول أغسطس المقبل.

تدور أحداث الموسم الأول من المسلسل في 9 حلقات حول قصة توحيد جزر هاواي، حيث يتتبع قصة "كايانا" -يجسده جايسون موموا- الذي ينضم إلى حملة دموية لتوحيد الممالك المتقاتلة من أجل إنقاذها من خطر الاستعمار.

وقال جايسون موموا الذي يشارك في كتابة المسلسل، في تصريحات صحفية "إن تقديم هذا المسلسل يعتبر حلماً بالنسبة لي وكان كل ما لديّ في حياتي وأحلامي، فدائماً ما أنظر إلى أن افلام الأمريكيين الأصليين أنها هدف مهم بالنسبة لي، وأحببت دوماً هذه الثقافات ورغبت في تقديمها".

وقد تناولت وسائل إعلام أجنبية هذا المسلسل، والذي وصفته بعض التقارير الصحفية بأنه "لعبة العروش" ولكن على طريقة جايسون موموا.

يذكر أن جايسون موموا اعتاد تقديم المسلسلات الدرامية وكان آخرها مسلسله الناجح "see" أو أنظر، الذي عرض على مدار 3 مواسم على منصة أبل تي في عام 2019، ودارت أحداثه في مستقبل افتراضي يكون فيه الجنس البشري قد فقد الإحساس بالبصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل، والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة.

كما شارك موموا في حلقات المسلسل الشهير Game of thrones أو لعبة العروش في شخصية ملك بربري.