تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكولومبي الساحر جابرييل جارسيا ماركيز، الذي ولد في 6 مارس عام 1927م، ورحل عن عالمنا في 17 أبريل عام 2014م.

يمكن القول إن ماركيز العضو البارز في حركة البوم الأمريكية اللاتينية، وأحد أبرز كتاب القارة هو الأب الشرعي للواقعية السحرية التي بعثها وطورها؛ ليصبح أسلوبا أدبيا مرتبطا به حول العالم.

ومع تأثير ماركيز السحري وحكاياته الغرائبية المستقاة من الحكايات السحرية التي تميزت بها أمريكا اللاتينية، مثل التي حكتها له جدته في صغره.

بالإضافة للحكايات التاريخية حول السياسة في قارة تموج بالأزمات والانقلابات، التي حكاها له جده الجنرال السابق، هنالك أيضا الحكايات الواقعية التي تغطي جزءا من روايات ماركيز وهي لا تقل جودة، ومنها روايته الشهيرة "الحب في زمن الكوليرا".

ولدت الرواية من رحم قصة الحب التي جمعت والدي ماركيز، ولكنه بالطبع أضاف التفاصيل السحرية من جعبته الأدبية؛ ليخلق أكبر من مجرد رواية عن الحب، محولا الحب إلى سؤال عن الوجود.

تدور أحداث الرواية في منطقة الكاريبي، حيث نتابع قصة الشاب فلورينتينو أريثا، فتى التلغراف الذي يقع في حب الفتاة فيرمينا داثا منذ اللحظة الأولى التي يراها فيها.

حب يبدأ بنظرة، ثم يتحول إلى انتظار يومي تحت ظلال الأشجار، يراقب مرورها بزيها المدرسي، قبل أن يجد طريقه إلى الرسائل، حيث يعلن حبه في كلمات طويلة مشبعة بالشوق والوله.

تميل فيرمينا إلى هذا الشاب الغريب، ربما بدافع الفضول، وربما لأن هناك شيئًا في هذا الإصرار العاطفي يجذبها، فتبادله الرسائل، ليس بنفس اندفاعه، ولكن بما يشبه علاقة تنمو في الخفاء، وتتشكل تدريجيا كخطبة غير معلنة.

لكن هذا الحب لا يسير في طريق مستقيم، إذ يكتشفه والدها، فيقرر إبعادها بالسفر، محاولة لقطع هذا الخيط العاطفي.

غير أن البعد لا ينهي العلاقة، بل يزيدها اشتعالا، وتستمر المراسلات بينهما، إلى أن تعود فيرمينا، ليحدث التحول الأهم في الرواية، لحظة إدراك حاسمة، تعيد فيها حساباتها، وتنهي هذه العلاقة، لتختار طريقا آخر بالزواج من الطبيب اللامع جيفينال أوربينو.

من هنا، لا تنتهي القصة، بل تبدأ بشكل آخر، يعيش فلورينتينو على هذا الحب المؤجل، ويقرر أن يصنع لنفسه مكانة تليق بحبيبته، منتظرا لحظة قد لا تأتي.

وعلى مدار أكثر من خمسين عاما، يحاول أن يخفف وطأة الانتظار بعلاقات عابرة، لا تحمل في جوهرها حبا حقيقيا، بقدر ما هي محاولات لملء فراغ لا يملأ.

تمر السنوات، يموت الزوج، ويعود فلورينتينو إلى فيرمينا، لا كعاشق مندفع هذه المرة، بل كرجل ينتظر فرصة أخيرة. يبدأ في التقرب منها من جديد، عبر الرسائل أولا، ثم الصداقة، وصولا إلى الرحلة النهرية التي تعيد إحياء هذا الحب، أو ربما تعيد تعريفه، في نهاية مفتوحة على أكثر من معنى.

ما يجعل الرواية مدهشة هو تعقيد شخصياتها، فلورينتينو ليس مجرد عاشق وفي، بل شخصية مركبة، يبدو الحب عنده فكرة مهيمنة أكثر منه تجربة صادقة واحدة.

هو يحب فيرمينا، نعم، لكنه في الوقت نفسه يعيش عشرات العلاقات، وكأنه يبحث عن براءة الحب الأول الضائع حتى وهو هرم.

أما فيرمينا، فهي ليست الحبيبة التقليدية، بل شخصية تتغير، تختار، وتعيد النظر، أنهت حبها الأول في لحظة، وعاشت حياة مستقرة، قبل أن تعود لتكتشف، بعد عقود، أن ما ظنته انتهى ربما لم ينته تماما.

لا يطرح ماركيز الحب هنا بوصفه شعورا بسيطا، بل كسؤال مفتوح يشتبك مع الوجود ذاته، وتتوالى من ورائه الأسئلة الفلسفية: هل الحب الحقيقي هو ما يستمر، أم ما نحتفظ به في ذاكرتنا؟ هل الانتظار الطويل وفاء، أم عجز عن البدء من جديد؟ وهل يمكن للحب أن يعيش خارج الزمن، أم أنه يتغير كما يتغير أصحابه؟

وفي خلفية هذا كله، يقدم ماركيز صورة واسعة للمجتمع الكاريبي، بكل ما فيه من تحولات سياسية واجتماعية، لتصبح القصة الشخصية جزءا من مشهد أكبر، حيث يتقاطع الخاص مع العام، والعاطفة مع التاريخ.

في النهاية، لا يمكننا التعاطي مع رواية "الحب في زمن الكوليرا" على كونها مجرد قصة حب طويلة، بل هي تأمل عميق في معنى الحب نفسه، وفي علاقته بالزمن والذاكرة.

هي السؤال عن معنى الحب أمام الزمن، وهل تصمد المشاعر بالفعل أمام السنين، أم أن التفتيش في دفاتر الذاكرة المنسية عندما يحل الفراغ في القلب، هو ما يعيدنا بشكل ما للصفحات التي لم تغلق في حياواتنا؟