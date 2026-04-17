سطو مسلح على بنك في نابولي واللصوص يحتجزون رهائن قبل الفرار عبر نفق

وقع سطو مسلح على فرع بنك بمدينة نابولي بإيطاليا بعدما احتجز لصوص العديد من عملائه قبل هروبهم عبر نفق.

وأوضحت التحقيقات الأولية تحصن عدد من اللصوص داخل المبنى، و احتجزوا 25 رهينة من العملاء والموظفين، وبعد مفاوضات أطلق سراح المحتجزين ولكن قبل دخول قوات الشرطة إلى البنك، كان اللصوص قد فروا.

وتشير التحقيقات إلى أن اللصوص فروا عبر ثقب حفر في الليلة السابقة، مما أتاح لهم الوصول إلى نظام الصرف الصحي، وتم العثور على السيارة المستخدمة في عملية السطو وتحمل لوحة ترخيص مزورة.

وتلقى ستة أشخاص العلاج الطبي بعد شعورهم بتوعك نتيجة الفزع، ولم يصب أي منهم بإصابات خطيرة.