ديل بييرو يرقد في أحد مستشفيات لوس أنجليس

كشف تقرير إخباري اليوم الأحد أن أليساندرو ديل بييرو النجم السابق للمنتخب الإيطالي وفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، يرقد في أحد مستشفيات لوس أنجليس بسبب حصوات في الكلى.

ونشر ديل بييرو صورة له خلال تواجده في المستشفى، عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور "إنستجرام" معلقا عليها :"مازلت لا أستطيع أن أصدق أن شيئا صغيرا حجمه ثلاثة ملليمترات يمكن أن يسبب مثل هذا الألم الشديد."

وظهر ديل بييرو مرتديا الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن ارتداء ديل بييرو الكمامة أثار مخاوف بعض متابعيه من المشجعين، لكنه أكد أنه مجرد إجراء وقائي.