الرئيس الأفغاني يوقع مع منافسه عبدالله عبدالله اتفاقا لتقاسم السلطة

أعلن متحدثان باسم كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه الانتخابي عبد الله عبد الله، أن الجانبين وقعا اتفاقا لتقاسم السلطة، وذلك بعد أزمة سياسية امتدت لأشهر.

وبحسب تغريدة لصديق صديقي المتحدث باسم غني، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن عبد الله سيترأس "المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية" الذي تم استحداثه، كما أن أعضاء من فريقه سينضمون للحكومة.

وصرح أميد ميسم، المتحدث باسم عبد الله، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن عبد الله سيحصل على نسبة 50% من المناصب الحكومية بما في ذلك الوزارات والمديريات المستقلة والأقاليم.

وكان عبد الله احتج على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووصل الأمر إلى قيامه بإقامة حفل تنصيب لنفسه مقابل حفل تنصيب غني في وقت سابق من العام الجاري.