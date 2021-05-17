«الرياض» السعودية: المملكة داعم رئيسي للشعب الفلسطيني

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي دون شك، مشيرة إلى أن المملكة ومنذ عهد الملك المؤسس لم تكن إلا داعماً رئيساً لكل ما يدعم الشعب الفلسطيني ويحقق آماله وتطلعاته في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين بعنوان "المحور الثابت" - أن دعم المملكة للقضية الفلسطينية والتي تعده من واجباتها الرئيسة ومحوراً ثابتاً في سياساتها جاء من أهمية القضية الفلسطينية للعرب والمسلمين، فالقيام بكل ما هو في صالحها يعتبر منهاجاً سعودياً بامتياز يُقتدى به، كما أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على القمة العربية 29 في الظهران اسم (قمة القدس) عكس اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني دائماً وأبداً.