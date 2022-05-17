الاهلي يفقد حمد فتحي امام البنك الاهلي

يغيب حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، في الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز، بسبب شكوى اللاعب من آلام في الحوض.

ويخضع حمدي فتحي لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، على أن يخضع لفحوصات طبية عقب مباراة البنك الأهلي للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة شفائه وتعافيه من آلام الحوض التي اشتكى منها مؤخرًا.

وكان حمدي فتحي قد شارك في مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف بالجزائر، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي نجح خلال الأهلي في إدراك التعادل وحسم تأهله لمواجهة الوداد المغربي في نهائي البطولة.