جامعة الإسكندرية تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات إتخاذ الإستعدادات اللازمة لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز جداول الإمتحانات وإعلانها للطلاب خلال الفترة القادمة، وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة، كما أكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية.



واستعرض الدكتور وائل نبيل مشاركة جامعة الإسكندرية فى المؤتمر الدولى للتعليم بالرياض والذى أقيمت فعالياته فى الفترة من 8 إلى 11 مايو الجاري، وتم من خلاله التواصل مع العديد من الجامعات السعودية والجامعات الأوروبية والأمريكية لبحث سبل التعاون في كافة المجالات العلمية في مختلف التخصصات.



ووافق المجلس على تبنى فكرة التبادل الطلابي بين طلاب جامعة الإسكندرية وذلك بهدف التقارب الثقافي بين طلابها.