لجنة وزارية عربية تطالب بدعم جهود فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

عقدت اللجنة الوزارية العربية للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود فلسطين في نيل مزيد من الاعترافات والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة الجزائر على هامش اجتماعات القمة العربية الـ 32 في السعودية.

وقد أسفرت اللجنة عن دعوة الدول الأعضاء إلى الاستمرار في إجراء اتصالاتها مع مختلف دول العالم لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وخاصة الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

كما دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتكليف بعثاتها بالخارج وعبر مجالس السفراء العرب للتحرك مع دول العالم و أيضا دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للاستمرار في اتصالاته ومشاورته مع رؤساء المنظمات الإقليمية لحثها على دعوة أعضائها للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأخيرًا دعم جهود فلسطين بالانضمام للمنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.