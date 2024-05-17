صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 35 ألفا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "35 ألفا و303 شهداء و79 ألفا و261 إصابة" منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيدا و56 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و303 شهداء و79 ألفا و261 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، مشيرة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.