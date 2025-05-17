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قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إن «مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها أساسها متربط بالتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية».

وأكد خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، اليوم السبت، دعم الأردن للجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أن «الناجين من أهل غزة يعانون الجوع والعطش والمرض والتدمير الذي طال المدارس والملاجئ والمخيمات والمستشفيات وما تبقى من المساكن».

وشدد على أن ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه عنوان المرحلة، مضيفًا: «همنا الأول وقف الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات».

وفي سياق متصل، أكد دعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وعودة أبنائها المهجرين وإعادة إعمارها.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.