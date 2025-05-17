الرئيس السيسي يغادر بغداد عقب مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة العراقية بغداد، عقب مشاركته في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، والتي استضافتها جمهورية العراق بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب.

وقد شهدت القمة مناقشات مكثفة حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك.

وتأتي مشاركة الرئيس في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي وتعزيز التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة.