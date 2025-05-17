مايكروسوفت تعترف بتزويد الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي في الحرب

اعترفت شركة مايكروسوفت أنها باعت ذكاء اصطناعيا متقدما وخدمات حوسبة سحابية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب في غزة وساعدت في جهود تحديد مكان وإنقاذ المحتجزين رهائن الإسرائيليين.

لكن الشركة قالت أيضا إنها لم تجد أي دليل حتى الآن على أن منصتها "ازور" وتقنيات الذكاء الاصطناعي استخدمت لاستهداف أو إيذاء الناس في غزة.

ويبدو أن المنشور غير الموقع على موقع مايكروسوفت على الإنترنت يوم الخميس هو أول اعتراف علني للشركة بمشاركتها القوية في الحرب.

ويأتي الاعتراف بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) كشف عن تفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها سابقا حول وجود شراكة وثيقة بين شركة التكنولوجيا العملاقة الأمريكية ووزارة الدفاع الإسرائيلية، مع ارتفاع الاستخدام العسكري لمنتجات الذكاء الاصطناعي التجارية بأكثر من 200 مرة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الجيش الإسرائيلي يستخدم منصة "ازور" لنسخ وترجمة ومعالجة المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من خلال المراقبة الجماعية، والتي يمكن بعد ذلك التحقق منها مع أنظمة استهداف الذكاء الاصطناعي الداخلية في إسرائيل والعكس صحيح.