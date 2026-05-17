مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على منطقة موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل.

وقال حاكم موسكو، أندريه فوروبيوف، عبر تطبيق تليجرام، إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، كما تضررت عدة مبان سكنية واندلعت فيها النيران، إضافة إلى استهداف منشآت للبنية التحتية.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه تم اعتراض أكثر من 120 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل في العاصمة الروسية، معظمهم من العاملين قرب مصفاة نفط.

وأضاف سوبيانين عبر تطبيق "تليجرام" أن عددا من المباني تعرض لأضرار جراء الهجمات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 556 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد خلال الليل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما شنت أوكرانيا هجمات على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا على البحر الأسود خلال الليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية في عاصمة شبه جزيرة القرم، سيفاستوبول، وفقا للسلطات المحلية.

وقال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، عبر تطبيق تليجرام، إن حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها أصاب خط كهرباء عالي الجهد، مما تسبب في انقطاع الكهرباء.

وأكد رازفوجاييف أن محطة توليد الكهرباء في المدينة لم تتعرض لأي إصابة.

وأضاف رازفوجاييف أنه تم إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق المدينة والبحر الأسود.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه البيانات.