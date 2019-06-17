قيادي يمني يدعو جميع القبائل اليمنية بالثورة ضد مليشيات الحوثي

دعا القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام اليمني محمد الفقيه اليوم الأثنين جميع القبائل اليمنية للثورة ضد الميليشيات الموالية لإيران..مرحبا في الوقت ذاته باعتصام قبائل محافظة (ذمار) في العاصمة صنعاء تنديدا بممارسات وتعسفات ميليشيا الحوثي ضدهم.

وقال القيادي اليمني ـ في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" اليوم ـ إن الاعتصام مبادرة إيجابية من قبل القبائل اليمنية لبدء اقتلاع ميلشيا الحوثي الموالية للنظام الإيراني.

وأضاف أن الاعتصام ضد ميلشيا الحوثي لن يجعلها تتراجع عن ممارساتها وتعسفها ضد الشعب اليمني، حيث إنها تنفذ الأجندة الإيرانية..مشددا على ضرورة استخدام القوة العسكرية ضد هذه المليشيات الإرهابية.

وأكد على ضرورة شن هجوم عسكري على الميليشيات الحوثية في جميع الجبهات وليس في الضالع فقط حتى يتم القضاء عليها في كافة انحاء البلاد.

وأوضح أن الهجمات الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية ، أثبتت أنه عندما اشتد الضغط على إيران بدأت ميلشيات الحوثي بتنفيذ ما تمليه عليها طهران بالهجوم على المملكة..مشيدا بالدعم العربي لقوات الجيش اليمني بأحدث الأسلحة.

وكان المئات من قبائل محافظة (ذمار) اليمنية قد توافدوا أمس الأحد على صنعاء لإقامة اعتصام في ميدان السبعين، تنديدا بممارسات وتعسفات ميليشيا الحوثي ضدهم.