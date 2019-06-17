جهاز المشروعات بالوادي الجديد يمول 45 مشروعا خلال مايو الماضي

قال محمود سبع مديرعام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، إن الجهاز نجح في ضخ 2.3 مليون جنيه لـ45 مشروعا تجاريا وإنتاج حيواني وخدمي بالمحافظة، وذلك خلال شهر مايو الماضي وتلك المشروعات وفرت 77 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف سبع -في بيان اليوم الاثنين- أن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز الخدمي، وهناك استمرار من جانب الجهاز في تمويل المشروعات الشبابية لتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة وأفكار الشباب الرائدة.

يُذكر أن الجهاز ساهم بشكل كبير في تمويل المشروعات المختلفة خلال السنوات الماضية؛ بهدف توفير فرص العمل بالإضافة إلى تبني بعض أفكار الشباب وتمويلها لتحقيق عوائد اقتصادية للشباب.