رئيس المركزي الإيراني: سنستورد سلعا أساسية من العراق بأموال بيع الطاقة

كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، عن استخدام آلية مشتركة لتسريع توريد السلع الأساسية من العراق باستخدام عائدات الغاز والكهرباء التي تمد إيران بها جارتها ولا تستطيع الحصول عليها بسبب العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن همتي، الذي وصل إلى بغداد صباح اليوم الأربعاء، لبحث التعاون النقدي والمصرفي المشترك بين البلدين: "لقد توصلنا خلال الزيارات السابقة إلى اتفاقيات جيدة وبناءة من خلال مقترحات تم طرحها من الجانبين، وتم خلالها التوافق على استخدام مواردنا الموجودة في العراق لشراء السلع التي لا تدخل ضمن إطار العقوبات الاقتصادية".

وخلال لقائه نظيره العراقي علی محسن إسماعیل العلاق، قال همتي: "لدى البلدان في الوقت الحاضر الرغبة والحرص على تنفيذ هذا الاتفاق بشكل سريع".

ولم يوضح همتي نوعية السلع التي ستحصل عليها بلاده من العراق ولا قيمتها.

من جانبه، أوضح العراق أنه تم الاتفاق اليوم على تفعيل إجراءات كان تم التوصل إليها سابقا حول طرق استفادة البنك المركزي الإيراني من موارده.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات صارمة تمنع إيران من تنفيذ معاملات مالية مع دول أخرى، تطالب العراق بتقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية.

كان وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن العراق مدين لإيران بما لا يقل عن 800 مليون دولار من واردات الكهرباء. وكانت طهران أعلنت في فبراير من العام الماضي أن العراق مدين لها بنحو ملياري دولار من واردات الغاز الطبيعي.

وكان العراق ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين في العام الإيراني المنتهي في مارس من عام 2019 . ووفقا لبيانات الجمارك الإيرانية فقد كان العراق وجهة بضائع بنحو تسعة مليارات دولار. أما واردات إيران من العراق فبلغت 58 مليون دولار فقط.