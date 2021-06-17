قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قرار تطبيق رمز الاستجابة السريع «qr code» على تحليل «pcr» للمسافرين بداية من غدًا يعتبر إجراء متبع في كل دول العالم، مضيفًا أنه سيكون على شهادة التطعيم أيضًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن «qr code» يمنع وجود شهادات غير سليمة، خاصة لأن ذلك يتوقف عليه مستقبل دول، ذاكرًا أنه يعد أحد وسائل التصديق في الوقت الحالي.

وأوضح أنه سيتم إجراء اسثناءات للأفراد الذين أجروا تحليل «pcr» بالفعل دون وجود «qr code» وسيصلون مع بدء تطبيق القرار، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء مسحة طبية لهم مرة أخرى فور وصولهم للمطار.

وأكد أن شهادة تحليل «pcr» بـ «qr code» ستكون هي فقط المعتمدة بكل المطارات والموانئ والمداخل البرية، موضحًا أن المسافرين القادمين من أي دولة بها تحورات لفيروس كورونا يخضعون لتحليل «id now» حتى إذا كان معهم تحليل «pcr» بنتيجة سلبية.

وأكدت مصر للطيران في بيان صحفي صباح أمس الأربعاء، أن تكون الشهادة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code) يُظهر صورة التقرير الأصلي لمراجعته من خلال مصر الطيران قبل المغادرة ومسئولي المطار لدى الوصول، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بمطارات الشارقة ودبي وأبو ظبي.

