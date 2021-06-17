محافظ الإسماعيلية يرحب بضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائي

رحب اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضيوف الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وأشاد بشارة برغبة مصر القوية في عودة الحياة الطبيعية مع اتحاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وقف الحياة لعام كامل في العالم كله، ولكن نجحت مصر في أن تتخذ كافة الإجراءات لحماية شعبها، وعودة الحياة بكل أشكالها ومنها الحياة الفنية والثقافية وبمهرجاناتها التي تهدف لتبادل الثقافات بين الدول كافة.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة حفل افتتاح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي اليوم.