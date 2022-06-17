 وزير قطاع الأعمال: 19 ألف منتج مصري مسجل إلكترونيا في كتالوج لترويج الصادرات - بوابة الشروق
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وزير قطاع الأعمال: 19 ألف منتج مصري مسجل إلكترونيا في كتالوج لترويج الصادرات

أحمد علام
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 1:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 1:50 ص

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن هناك 19 ألف منتج مصري مسجل إلكترونيا في كتالوج لترويج الصادرات، من خلال منصة إلكترونية، متصلة بحوالي 16 مركزا حول العالم، بواقع 60% للقطاع الخاص و40% للعام.

وأضاف توفيق، في اتصال هاتفي لبرنامج «تقدر مع الغيطي» مع الإعلامي محمد الغيطي، على فضائية «الشمس» مساء الخميس، أن الـ19 ألف مُنتَجا لـ1138 مُنتِج تم تسجيلهم إلى الآن.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف منتجات الورش الصغيرة وليس المصانع لكبيرة، لأنها لديها إدارة للتصدير، موضحا أن هذه المنتجان منها الأسمدة والشنط الحريمي أو أي منتج تكلفتها دولار واحد.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التغطية لهذه المراكز بهدف إضافة منتجات مصرية من التصنيع المحلي لتصديرها للأسواق العالمية.

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