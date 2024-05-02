مصدر رفيع المستوى لـ القاهرة الإخبارية: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى، بتقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة في غزة، وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف.

وأمس الأربعاء، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، استمرار جهود الوصول إلى اتفاق لهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.

ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق برًا وبحرًا وجوًا، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، لليوم الـ209 على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و51 إصابة.

ونوهت أن عددا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفًا و596 شهيدًا، و77 ألفًا و816 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.