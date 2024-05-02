ارتفاع معدل التضخم في سويسرا لأعلى مستوى منذ 4 أشهر خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في سويسرا ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع خلال أبريل الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر1% على أساس سنوي في أبريل الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0ر1% في مارس الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1ر1%.
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1% على أساس سنوي في أبريل الماضي، بعد انخفاض بنسبة 4ر0% في مارس.
وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض المبيعات الجزئية بنسبة 1ر0% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 2ر0% في فبراير الماضي.