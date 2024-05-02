ارتفاع معدل التضخم في سويسرا لأعلى مستوى منذ 4 أشهر خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في سويسرا ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع خلال أبريل الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر1% على أساس سنوي في أبريل الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0ر1% في مارس الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1ر1%.

وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1% على أساس سنوي في أبريل الماضي، بعد انخفاض بنسبة 4ر0% في مارس.

وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض المبيعات الجزئية بنسبة 1ر0% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 2ر0% في فبراير الماضي.