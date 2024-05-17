افتتاح الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بدار الأوبرا المصرية (صور)

أقيم مساء أمس الخميس افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

شهد الحفل حضور الفنانة إلهام شاهين، التي تشغل منصب الرئيسة الشرفية للمهرجان، إلى جانب عدد كبير من الفنانين منهم هبة عبد الغني، نورهان، محمد علي رزق، ياسر عزت، محمد يوسف "أوزو"، صفاء الطوخي، عايدة فهمي، السينارست محمد عز الدين، مروة عيد، ويسرا كرم.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، وتلتها فقرة فنية قدمتها مجموعة سيدات تاراتاتا، كما قدمت الحفل الإعلامية والفنانة سالي سعيد، التي عرّفت الحضور بالمهرجان وتفاصيل دورته الثانية، التي تحمل اسم الفنانة عايدة عبد العزيز.

رحبت الممثلة والمخرجة عبير لطفي، رئيسة ومؤسسة المهرجان، بالحضور وتحدثت عن تفاصيل الدورة الثانية. من جانبها، أكدت الفنانة إلهام شاهين على أهمية المسرح ودعمه للمرأة، معربة عن سعادتها بتوليها منصب الرئيسة الشرفية للمهرجان.

خلال مراسم التكريم، حضر الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين، مديرتا المهرجان، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة. تم تكريم اسم الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، وتسلمت التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، كما تم تكريم الفنانة شويكار وتسلمت الدرع الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى تكريم د. هدى وصفي، ود.نجاة علي، والمخرجة عفت يحيى، واسم المخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين.

في الدورة الثانية، تم تكريم اسم الفنانة عايدة عبد العزيز وتسلم تكريمها ابنها شريف أحمد عبد الحليم، كما كُرمت الفنانة ومصممة الرقص كريمة منصور، واسم الفنانة والمخرجة التونسية رجاء بن عمار، الكاتبة والمخرجة العراقية د.عواطف نعيم، واسم الفنانة والناقدة والمترجمة المصرية سهام بنت سنية وعبد السلام، وتسلم التكريم ابنتها الفنانة نجلاء يونس، والكاتب والشاعر الراحل د.محمود نسيم وتسلم عنه المخرج عمرو قابيل.

تشهد الدورة الثانية مشاركة 15 عرضًا مسرحيًا من 7 دول، اختارتها لجنة المشاهدة من بين 62 عرضًا تقدموا للمشاركة، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة د.مايسة زكي، المخرج د.محمود أبودومة، رئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين.

عقب الافتتاح، تم عرض أولى عروض المهرجان، وهو العرض المصري "في يوم وليلة" على مسرح الهناجر. يستمر المهرجان حتى 22 من الشهر الجاري.