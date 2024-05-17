أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر أفضل فنيًا من الترجي التونسي، وذلك قبل المباراة التي تجمع الفريقين، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أرى أن الأهلي الأجهز والأعلى فنيًا من الترجي التونسي، ومارسيل كولر، المدير الفني وصل باللاعبين لأفضل لياقة فنية وبدنية قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس أسطورة، ودائمًا يكون حريصًا على التواجد في المباريات الكبيرة، وهذا يساعد كثيرًا لاعبي الأهلي".

وتابع: "النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا، والأهلي والترجي فريقان كبيران، والأهلي تُوج بالبطولة 11 مرة، والترجي تُوج بالبطولة 4 مرات".

وأكمل: "ميجيل كاردوسو، المدير الفني للترجي غير شكل الترجي بشكل كبير، بالإضافة للتدعيمات التي ساعدت الفريق على التطور، وهذا ظهر في تحسن النتائج ومستواه أيضًا".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الترجي أصبح فريقًا منظمًا، وهذه الفرق يجب أن تخشى منها، خصوصًا في الدور النهائي، والفريق التونسي يعرف أيضًا كيف يسجل الهدف ويحافظ عليه".