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تفتتح غدا الجمعة، مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على أكبر وأحدث منتجعات المجموعة بمرسى علم "مدينة بورتوفينو السياحية الساحرة " بطاقة فندقية ١٠٠٠ غرفة مكونة من فندقين "بيك الباتروس بورتوفينو فيتا" و"بيك الباتروس بورتوفينو فيلاجيو" والذى يهدف لجعل مقصد مرسى علم - مقصد العام أمام السياح من كل جنسيات العالم وبالأخص السوق الإيطالى والألمانى والبولندى والتشيكى.

وأكد رجل الأعمال كامل أبو على الحائز على جائزة أفضل قادة السياحة والسفر فى الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤ بأن المجموعة تعتبر مقصد مرسى علم من أهم المقاصد السياحية الواعدة داخل مصر السياحية وبأن استثمار المجموعة يتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى إضافة أكبر عدد من الغرف للوصول لحلم الدولة بزيادة عدد السائحين لـ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨.

وأضاف محمد عيد سليمان - مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بأن اختيار مقصد مرسى علم من تريب ادفايزور العالمى باهم المقاصد السياحية الحديثة Trending Destinations يلقى بالضوء على أهم مقصد سياحى مصرى حاليا ويحمل مجموعة بيك الباتروس المسؤولية تجاه ارضاء السائحين بالشكل الأمثل والاحترافى المعروف عن المجموعة .