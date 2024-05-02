تقارير إسرائيلية: إسرائيل تبحث بدائل اجتياح رفح

يبحث الاحتلال الإسرائيلي بدائل اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولكنها تصر على تنفيذ عملية في محور صلاح الدين، وفق إذاعة جيش الاحتلال.

وقالت الإذاعة إن "الأجهزة الأمنية تبحث بدائل (لم توضحها) لعملية واسعة النطاق في رفح، إذا لم تتم هذه العملية".

وتتزايد تحذيرات الأمم المتحدة ودول كثيرة، بينها الولايات المتحدة، من تداعيات كارثية حال اجتياح رفح؛ لوجود نحو 1.4 مليون نازح فيها، بينما تزعم إسرائيل أنها "المعقل الأخير لحركة حماس".

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيدخل رفح، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع "حماس" أم لا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأضافت الإذاعة أن "الأجهزة الأمنية ترى أنه في كل الأحوال يجب تنفيذ عملية محددة الهدف على محور صلاح الدين، لقطع طرق التهريب أمام حماس".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها إن "تل أبيب ستكون مستعدة للنظر بشكل إيجابي في انسحاب كامل من محور نيتساريم، الذي يسيطر عليه الجيش"، وفق زعمهم.

ورأت أن "هذا ثمن باهظ قد توافق إسرائيل على دفعه كجزء من تنازلات في الصفقة".

وأقامت إسرائيل هذا المحور لمنع حركة الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وكنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء القطاع المحاصر للعام الـ18.

وتُصر "حماس" على إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم لاسيما في الشمال، وإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" استشهاد 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.