لاعب ولاعبة لرفع علم مصر في افتتاح  ألعاب البحر المتوسط

تلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب خطاب من اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 5 يوليو القادم بأنه سيتم حمل علم كل دوله في حفل الافتتاح من خلال لاعب ولاعبه يتم إختيارهم من البعثة المشاركة.

ويناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مع إدارة البعثة الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة الأسماء المرشحة لحمل العلم.

وتغادر مقدمة بعثة مصر يوم غدا السبت إلى الجزائر من أجل التجهيز لمقرات إقامة وتنقلات وملاعب تدريبات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط حيث تشارك مصر في 19 رياضة ببعثة تضم 177 لاعب ولاعبة بوقع 114 لاعب و63 لاعبة.