أرمينيا تهزم ويلز برباعية وفوز مثير لتركيا على لاتفيا في تصفيات أمم أوروبا

حقق منتخب أرمينيا فوزا كبيرا على مضيفه منتخب ويلز 4 /2، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وتقدم منتخب ويلز عن طريق دانيال جيمس في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل لوكاس زيلارايان هدف التعادل لأرمينيا في الدقيقة 19، فيما أضاف زميله جرانت رانوس الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 66 عاد رانوس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب أرمينيا، قبل أن يسجل هاري ويلسون هدف تقليص الفارق لويلز في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 75 اختتم زيلارايان رباعية أرمينيا. وحصد منتخب أرمينيا أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الرابع(قبل الأخير) فيما تجمد رصيد ويلز عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب التركي على مضيفه اللاتفي 3/2.

وتقدم منتخب تركيا عن طريق عبد الكريم بردكجي في الدقيقة 22، قبل أن يدرك إدواردز إيمسيس التعادل للاتفيا في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 61 سجل جنكيز أندير الهدف الثاني للمنتخب التركي، غير أن منتخب لاتفيا تعادل مجددا عن طريق كريستيرس توبريس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وبعده بدقيقتين سجل عرفان قهوجي الهدف الثالث للمنتخب التركي.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب لاتفيا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.