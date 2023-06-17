عقد الموسيقار حلمي بكر، قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي، بعد انفصالهما لمدة 4 سنوات، وسط حضور بعض من الأصدقاء.

وقالت سماح القرشي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه مهما دارت خلافات إذا وجد اطفال فلابد من حل الأمور، موضحة أن ابنتهما ريهام سبب عودتهما.

وأضافت أن الحالة الصحية لحلمي بكر جيدة، وهو يريد أن تتواجد ابنته بجواره في هذه الفترة، متابعة: «حلمي بكر هو تقريبا متواجد عندنا من أول ما كان في المستشفى أول مرة لما كان في الرعاية.. وبناء على كده اتخذنا قرار إنه لازم يكون مع بنته ويكون في بيته».

وكان حلمي بكر قد تزوج من سماح القرشي وأنجب منها طفلة تدعى «ريهام»، في عام 2016، وهي تبلغ من العمر حاليا سبع سنوات.

ويبلغ حلمي بكر من العمر 85 عاما، وظهر خلال الصور وهو يعقد قرانه على زوجته السابقة في منزله، وسط حضور ابنتهما ريهام.