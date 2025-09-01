 ضبط الراقصة بوسي لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 3:36 م القاهرة
ضبط الراقصة بوسي لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 3:21 م

ألقت مباحث الآداب القبض على راقصة تدعى "بوسي" لنشرها فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب إلى نشر إحدى الراقصات مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

ضبطت المتهمة بمنطقة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


