الكرملين: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وقال بيسكوف للصحفيين: «نعم، في الواقع، تلقى الرئيس بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام».

وأضاف: «في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة».

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الكرملين يراقب عن كثب ما يحدث حول جرينلاند، منوهًا أن «هناك الكثير من المعلومات المزعجة حول هذا الموضوع في الأيام الأخيرة».

وأصدر البيت الأبيض بيانًا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات، منها: وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.